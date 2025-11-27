Pisacane: "Juve al livello del Como, lo dice la classifica. Ricordo quando dovevo marcare CR7"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match di sabato in casa della Juventus, mister Fabio Pisacane si è espresso sui bianconeri di Spalletti. Queste le dichiarazioni del tecnico del Cagliari: "La Juve in questo momento è al livello del Como se guardiamo la classifica. Non ci sono partite facili, ma partono tutte dallo 0-0. Dobbiamo credere nelle nostre qualità e provare a fare la nostra partita".

Pensa che il cambio di allenatore possa aver dato uno sprint in più?

"Il cambio della guida tecnica certifica le difficoltà di questo campionato. La Juve ha preso un top allenatore, e le difficoltà diventano ancora più grandi. La gara presenta delle insidie, ma noi dovremo fare leva sull'entusiasmo. Cercheremo di approfittare dell'eventuale stanchezza accumulata durante la gara di Champions".

Che emozione sarà tornare allo Stadium, questa volta da allenatore?

"Mi ricordo la prima volta che sono entrato allo Stadium, ci fu il primo rigore col VAR, quello di Farias. In quel momento ho sentito di aver raggiunto il punto più alto. Per uno come me giocare in posti come quelli è magnifico. Ricordo anche quando, un po’ di anni dopo, ho marcato CR7, è stato sicuramente emozionante".

