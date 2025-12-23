TMW Roma, su Celik c'è distanza per il rinnovo. Possibile la pista Juventus per giugno?

Le difficoltà della Roma di rinnovare il contratto di Zeki Celik potrebbe portare a uno scippo a parametro zero. Perché la forbice continua a esserci fra le richieste del turco, quasi 3 milioni di euro netti a stagione rispetto ai 2,6 lordi che attualmente guadagna, circa 2 insomma per effetto del Decreto Crescita.

Così nelle ultime settimane la Juventus ha chiesto informazioni. Perché è un profilo che può piacere per completare il reparto, proprio per la sua duttilità. Può giocare anche da terzino a destra, oltre che da braccetto. Ed è ancora relativamente giovane, visto che il prossimo febbraio compirà 29 anni. Probabile che possa essere l'ultimo contratto della sua carriera.

Nei mesi scorsi aveva parlato così della sua stagione in giallorosso, certamente la migliore fino a ora. "Posso giocare da braccetto o da quinto senza problemi, voglio fare bene. Questo è importante, sono concentrato e contento a Roma. Vedremo. Mi sento bene, posso difendere e attaccare, sono contento e sto giocando bene. In Turchia ho giocato in tutte le posizioni, conoscevo bene questo ruolo. Ho visto tanti grandi allenatori, con Gasperini ci alleniamo duramente: ha la mentalità da vincitore. Mi piace". Anche lui a diversi altri club, soprattutto se dovesse andare in scadenza.