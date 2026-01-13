Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Gasperini sorprende con Bailey prima punta

Torna la Coppa Italia e stasera in campo scendono Roma e Torino, che si sfidano per un posto ai quarti di finale della competizione: Gasperini cambia tanto e sorprende, spostando Bailey al centro dell'attacco vista l'assenza di Ferguson e Dovbyk, mandando forse anche un messaggio riguardo il mercato. Dietro di lui agiranno Soulé ed El Shaarawy, mentre Rensch e Wesley saranno gli esterni del centrocampo a quattro, con Cristante e Pisilli al centro. In difesa Ghilardi, Ziolkowski e Celik davanti a Svilar. Queste le formazioni ufficiali di Roma-Torino:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey.

A disposizione: Zelezny, Vasquez, Ndicka, Hermoso, Angelino, Tsimikas, Lulli, Mirra, Romano, Bah, Koné, Dybala, Arena.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Nel Torino Simeone e Adams sono il duo d'attacco, con Vlasic sulla trequarti. Baroni non cambia tantissimo rispetto ai titolarissimi, con Lazaro e Aboukhal sulle corsie, mentre Ilkhan e Gineitis agiranno in mezzo. In difesa spazio a Tameze, Coco e Ismajli davanti a Paleari, che viene confermato titolare anche in Coppa Italia, conservando quanto guadagnato in campionato.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhal; Vlasic; Simeone, Adams.

A disposizione: Popa, Israel, Mariman, Anjorin, Dembele, Casadei, Ngonge, Zapata, Njie, Pellini, Acquah.

Allenatore: Marco Baroni