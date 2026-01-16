Roma, ufficiale Malen. Lazio, parlano Ratkov, Taylor, Fabiani e Lotito: le top news delle 13

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni.

La Juventus può anche arrendersi, Pierre-Emile Hojbjerg non si muoverà a gennaio. A chiarire le intenzioni del calciatore è proprio il suo agente Luca Puccinelli, che in un'intervista rilasciata a Fabrizio Romano, ha chiarito quali siano le intenzioni del danese: "È concentrato al 100% sul Marsiglia, vuole restare e dare il massimo per l'OM, concentrandosi esclusivamente su questo progetto. Vuole fare cose speciali".

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce come negli ultimi giorni, negli uffici dell’Inter in viale della Liberazione, Piero Ausilio ha avuto un incontro con il procuratore di Yann Bisseck, per avviare un confronto sul futuro contrattuale del difensore tedesco. Sebbene il centrale abbia rinnovato non molto tempo fa, con un sostanzioso adeguamento che lo ha portato a percepire circa 1,5 milioni di euro netti a stagione rispetto ai precedenti 750 mila, la sua crescita all’interno della rosa impone nuove valutazioni. Non c’è urgenza immediata, considerando una scadenza fissata al 30 giugno 2029, ma la volontà comune è quella di riconoscere il valore acquisito dal giocatore. Sul tavolo c’è l’ipotesi di un prolungamento fino al 2030 accompagnato da un ulteriore aumento dell’ingaggio.

Non sorprende l’attenzione crescente proveniente dall’Inghilterra in Francesco Pio Esposito, con diversi club di Premier League che hanno iniziato a seguirlo in vista della prossima sessione estiva. Un interesse destinato però a restare tale: l’Inter, con Marotta e Ausilio, considera Esposito un patrimonio da difendere. I primi contatti per il rinnovo sono già avviati e in primavera entreranno nel vivo, con l’obiettivo di prolungare il contratto fino al 2031 insieme all’agente Mario Giuffredi. Il nuovo accordo prevederà anche un importante adeguamento economico: dagli attuali 1,1 milioni più bonus si passerà a cifre vicine ai 2,5 milioni annui, con possibilità di ulteriori aumenti legati al rendimento.

Si riscalda l'asse di mercato tra il Torino e il Cagliari e nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità di mercato. Come raccolto da TuttoMercatoWeb, infatti, le due società starebbero lavorando allo scambio di prestiti (con diritto di riscatto) che porterebbe in granata il regista Mattia Prati e in rossoblù Tino Anjorin.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, uno dei profili che piace maggiormente alla Roma sembra essere Benjamin Dominguez di proprietà del Bologna e in passato già nel mirino della squadra della Capitale.

Arrivano novità in merito alle condizioni fisiche di Artem Dovbyk, centravanti della Roma che si è infortunato lo scorso 6 gennaio durante la sfida al Via Del Mare contro il Lecce, match nel quale era andato a segno chiudendo la partita con la rete del definitivo 0-2. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, dopo attente valutazioni e diversi accertamenti diagnostici è stata presa la decisione, da parte del club e del calciatore, di procedere con l'intervento chirurgico per risolvere la lesione miotendinea alla coscia sinistra. Per quel che riguarda i tempi di recupero, una volta dopo l'operazione sarà più semplice stilare una tabella precisa, ma le prime indicazioni portano a pensare che l'ucraino resterà ai box per almeno due mesi.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Petar Ratkov e Kenneth Taylor, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto per tornare sulle dichiarazioni di Sarri, che aveva spiegato di non conoscere il classe 2003: "Voglio sottolineare una cosa, il mister fa battute perché è toscano e aveva detto anche che non conosceva Castellanos, poi ci chiese di prenderlo. Alla battuta non segue il concetto che Sarri non conosce il giocatore, è stato osservato dal suo staff e conosceva al 100% Ratkov. È un modo per stimolare il giocatore da parte del mister, avete visto come Castellanos fosse un oggetto sconosciuto e poi è arrivata una richiesta importante. Lasciamo come battuta quanto detto da Sarri, perché lo conosceva perfettamente".

Prima che intervenissero in conferenza stampa Petar Ratkov e Kenneth Taylor, ha preso la parola il presidente Claudio Lotito, che ha descritto i due nuovi acquisti della Lazio: "Riteniamo che questi giocatori possano rappresentare un valore aggiunto in una società che ha sempre fatto programmazione. Sono giocatori seguiti, Ratkov lo abbiamo seguito per tanto tempo. Taylor penso sia un giocatore che, contrariamente a quanto detto da qualcuno, sia piuttosto conosciuto. È stato fatto un avvicendamento non voluto dalla società, Guendouzi ha chiesto di essere ceduto e noi lo abbiamo accontentato. La filosofia di questa società non è più quella di trattenere i giocatori, chi vuole rimanere rimane, mentre mandiamo via chi non vuole restare. La Lazio non è un punto di partenza, ma di arrivo. Bisogna essere convinti di restare alla Lazio e questo vale per trasmettere un segnale ai tifosi, non stiamo facendo svendite e lo chiariamo una volta per tutte.

Petar Ratkov ha già fatto intravedere le sue qualità in pochi minuti contro l'Hellas Verona e oggi si è presentato in conferenza stampa come nuovo calciatore della Lazio, parlando del suo rapporto con Maurizio Sarri: "Con il mister va tutto bene, farò quello che mi chiede. È normale non conoscersi all'inizio, ma impareremo a conoscerci e mi aspetto grandi cose da qui in avanti. Sono molto alto, ma so giocare anche bene tecnicamente con il pallone a terra. Non sono il tipico centravanti che si limita a finalizzare, posso fare anche diversi assist e aiutare la squadra in tanti modi".

Come mai ha lasciato l'Olanda? Kenneth Taylor è tornato a parlare della sua decisione di dire addio all'Ajax nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Lazio: "Ho giocato oltre 200 partite là, sono andato via perché avevo l'ambizione di ottenere qualcosa di più. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa. Credo che le richieste tra Farioli e Sarri siano abbastanza simili, non ho ancora la possibilità di dire cosa abbiano in comune. Posso giocare davanti alla difesa e mi trovo bene anche lì".

Non sarà un mercato di grandi spese per l'Inter. La rosa dei nerazzurri ha già ampiamente dimostrato di essere competitiva su più fronti e per questo Marotta e Ausilio interverranno soltanto in caso si presenti loro un'occasione da cogliere al volo. Una simile a Joao Cancelo, per dare un'idea. Ed è per questo che i due dirigenti, scrive quest'oggi il Corriere della Sera, stanno già valutando alcune mosse in vista della prossima estate. In uscita c'è sempre Davide Frattesi, che potrebbe diventare anche un asset utile in sede di scambi. Ed è per questo motivo che il quotidiano parla di una trattativa che i nerazzurri vorrebbero portare avanti con l'Atletico Madrid per lo scambio tra il centrocampista italiano e l'ex Fiorentina e Juventus Nico Gonzalez.