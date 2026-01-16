Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, ufficiale Malen. Lazio, parlano Ratkov, Taylor, Fabiani e Lotito: le top news delle 13

Roma, ufficiale Malen. Lazio, parlano Ratkov, Taylor, Fabiani e Lotito: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:00Serie A
Alessio Del Lungo

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni.

La Juventus può anche arrendersi, Pierre-Emile Hojbjerg non si muoverà a gennaio. A chiarire le intenzioni del calciatore è proprio il suo agente Luca Puccinelli, che in un'intervista rilasciata a Fabrizio Romano, ha chiarito quali siano le intenzioni del danese: "È concentrato al 100% sul Marsiglia, vuole restare e dare il massimo per l'OM, concentrandosi esclusivamente su questo progetto. Vuole fare cose speciali".

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce come negli ultimi giorni, negli uffici dell’Inter in viale della Liberazione, Piero Ausilio ha avuto un incontro con il procuratore di Yann Bisseck, per avviare un confronto sul futuro contrattuale del difensore tedesco. Sebbene il centrale abbia rinnovato non molto tempo fa, con un sostanzioso adeguamento che lo ha portato a percepire circa 1,5 milioni di euro netti a stagione rispetto ai precedenti 750 mila, la sua crescita all’interno della rosa impone nuove valutazioni. Non c’è urgenza immediata, considerando una scadenza fissata al 30 giugno 2029, ma la volontà comune è quella di riconoscere il valore acquisito dal giocatore. Sul tavolo c’è l’ipotesi di un prolungamento fino al 2030 accompagnato da un ulteriore aumento dell’ingaggio.

Non sorprende l’attenzione crescente proveniente dall’Inghilterra in Francesco Pio Esposito, con diversi club di Premier League che hanno iniziato a seguirlo in vista della prossima sessione estiva. Un interesse destinato però a restare tale: l’Inter, con Marotta e Ausilio, considera Esposito un patrimonio da difendere. I primi contatti per il rinnovo sono già avviati e in primavera entreranno nel vivo, con l’obiettivo di prolungare il contratto fino al 2031 insieme all’agente Mario Giuffredi. Il nuovo accordo prevederà anche un importante adeguamento economico: dagli attuali 1,1 milioni più bonus si passerà a cifre vicine ai 2,5 milioni annui, con possibilità di ulteriori aumenti legati al rendimento.

Si riscalda l'asse di mercato tra il Torino e il Cagliari e nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità di mercato. Come raccolto da TuttoMercatoWeb, infatti, le due società starebbero lavorando allo scambio di prestiti (con diritto di riscatto) che porterebbe in granata il regista Mattia Prati e in rossoblù Tino Anjorin.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, uno dei profili che piace maggiormente alla Roma sembra essere Benjamin Dominguez di proprietà del Bologna e in passato già nel mirino della squadra della Capitale.

Arrivano novità in merito alle condizioni fisiche di Artem Dovbyk, centravanti della Roma che si è infortunato lo scorso 6 gennaio durante la sfida al Via Del Mare contro il Lecce, match nel quale era andato a segno chiudendo la partita con la rete del definitivo 0-2. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, dopo attente valutazioni e diversi accertamenti diagnostici è stata presa la decisione, da parte del club e del calciatore, di procedere con l'intervento chirurgico per risolvere la lesione miotendinea alla coscia sinistra. Per quel che riguarda i tempi di recupero, una volta dopo l'operazione sarà più semplice stilare una tabella precisa, ma le prime indicazioni portano a pensare che l'ucraino resterà ai box per almeno due mesi.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Petar Ratkov e Kenneth Taylor, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto per tornare sulle dichiarazioni di Sarri, che aveva spiegato di non conoscere il classe 2003: "Voglio sottolineare una cosa, il mister fa battute perché è toscano e aveva detto anche che non conosceva Castellanos, poi ci chiese di prenderlo. Alla battuta non segue il concetto che Sarri non conosce il giocatore, è stato osservato dal suo staff e conosceva al 100% Ratkov. È un modo per stimolare il giocatore da parte del mister, avete visto come Castellanos fosse un oggetto sconosciuto e poi è arrivata una richiesta importante. Lasciamo come battuta quanto detto da Sarri, perché lo conosceva perfettamente".

Prima che intervenissero in conferenza stampa Petar Ratkov e Kenneth Taylor, ha preso la parola il presidente Claudio Lotito, che ha descritto i due nuovi acquisti della Lazio: "Riteniamo che questi giocatori possano rappresentare un valore aggiunto in una società che ha sempre fatto programmazione. Sono giocatori seguiti, Ratkov lo abbiamo seguito per tanto tempo. Taylor penso sia un giocatore che, contrariamente a quanto detto da qualcuno, sia piuttosto conosciuto. È stato fatto un avvicendamento non voluto dalla società, Guendouzi ha chiesto di essere ceduto e noi lo abbiamo accontentato. La filosofia di questa società non è più quella di trattenere i giocatori, chi vuole rimanere rimane, mentre mandiamo via chi non vuole restare. La Lazio non è un punto di partenza, ma di arrivo. Bisogna essere convinti di restare alla Lazio e questo vale per trasmettere un segnale ai tifosi, non stiamo facendo svendite e lo chiariamo una volta per tutte.

Petar Ratkov ha già fatto intravedere le sue qualità in pochi minuti contro l'Hellas Verona e oggi si è presentato in conferenza stampa come nuovo calciatore della Lazio, parlando del suo rapporto con Maurizio Sarri: "Con il mister va tutto bene, farò quello che mi chiede. È normale non conoscersi all'inizio, ma impareremo a conoscerci e mi aspetto grandi cose da qui in avanti. Sono molto alto, ma so giocare anche bene tecnicamente con il pallone a terra. Non sono il tipico centravanti che si limita a finalizzare, posso fare anche diversi assist e aiutare la squadra in tanti modi".

Come mai ha lasciato l'Olanda? Kenneth Taylor è tornato a parlare della sua decisione di dire addio all'Ajax nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Lazio: "Ho giocato oltre 200 partite là, sono andato via perché avevo l'ambizione di ottenere qualcosa di più. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa. Credo che le richieste tra Farioli e Sarri siano abbastanza simili, non ho ancora la possibilità di dire cosa abbiano in comune. Posso giocare davanti alla difesa e mi trovo bene anche lì".

Non sarà un mercato di grandi spese per l'Inter. La rosa dei nerazzurri ha già ampiamente dimostrato di essere competitiva su più fronti e per questo Marotta e Ausilio interverranno soltanto in caso si presenti loro un'occasione da cogliere al volo. Una simile a Joao Cancelo, per dare un'idea. Ed è per questo che i due dirigenti, scrive quest'oggi il Corriere della Sera, stanno già valutando alcune mosse in vista della prossima estate. In uscita c'è sempre Davide Frattesi, che potrebbe diventare anche un asset utile in sede di scambi. Ed è per questo motivo che il quotidiano parla di una trattativa che i nerazzurri vorrebbero portare avanti con l'Atletico Madrid per lo scambio tra il centrocampista italiano e l'ex Fiorentina e Juventus Nico Gonzalez.

Articoli correlati
Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso,... Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."
Serie A, 21^ giornata LIVE: Pio Esposito titolare, la Roma lancia subito Malen Serie A, 21^ giornata LIVE: Pio Esposito titolare, la Roma lancia subito Malen
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato
Altre notizie Serie A
Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter Live TMWUdinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter
Genoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione... TMWGenoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione
Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso,... Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."
Genoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"... Live TMWGenoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"
Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi... Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi
Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto... Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto in estate a 45"
Serie A, 21^ giornata LIVE: Pio Esposito titolare, la Roma lancia subito Malen Probabili formazioniSerie A, 21^ giornata LIVE: Pio Esposito titolare, la Roma lancia subito Malen
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
3 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
4 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
5 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.1 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
Immagine top news n.2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.3 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri
Immagine top news n.5 L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento
Immagine top news n.6 Roma, Malen è un nuovo giocatore giallorosso: l'attaccante sceglie il numero 14
Immagine top news n.7 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter
Immagine news Serie A n.2 Genoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."
Immagine news Serie A n.4 Genoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto in estate a 45"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, il Widzew Lodz piomba su Wisniewski: pronta un'offerta importante per il centrale
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Izzo ha chiesto di non essere convocato per questioni contrattuali"
Immagine news Serie B n.3 Alessandro Romano allo Spezia, la foto della firma
Immagine news Serie B n.4 Pescara, si lavora sempre per Barba. Ma ci sono tre alternative per il ruolo di centrale
Immagine news Serie B n.5 Cipot saluta lo Spezia a titolo definitivo. Passa agli sloveni dell'NK Maribor
Immagine news Serie B n.6 Modena, per Caso suonano le sirene della Serie C: lo cercano due big del Girone C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club
Immagine news Serie C n.3 Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione
Immagine news Serie C n.4 Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Immagine news Serie C n.5 Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Immagine news Serie C n.6 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)