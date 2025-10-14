Esclusiva TMW Kayode, Ritorni (entourage): "Che exploit in Premier. Fiorentina? Tifa per la svolta"

L'ex Fiorentina Michael Kayode si fa strada in Premier League. A gennaio l'esterno italiano ha lasciato la Toscana per unirsi al Brentord, che dapprima lo ha preso in prestito, per poi riscattarlo in estate.

In esclusiva per la redazione di Tuttomercatoweb è intervenuto per parlare di lui Andrea Ritorni, chief scouting per la VigoGlobalSport Service del procuratore Claudio Vigorelli, agenzia che rappresenta il giocatore ed anche altri giovani talenti.

Come sta andando Mike in Inghilterra?

"Sta andando alla grande e sta avendo un exploit fuori dal normale. Ora sta trovando la miglior condizione fisica, si sta 'ripulendo' dal punto di vista del controllo di palla. Arrivato a gennaio, ha fatto 12 presenze con Thomas Frank, un grande allenatore. Anche con Keith Andrews ha subito avuto grande spazio facendo 7 partite su 7 da titolare. C'è poi questa cosa simpatica che è nata intorno a lui...".

Ovvero?

"In Inghilterra si parla della rimessa laterale 'alla Kayode'. Si fanno degli schemi per arrivare al tiro in porta direttamente dagli sviluppi della rimessa laterale".

Anche Haaland ha parlato delle sue rimesse...

"Sì, d'altronde fu una delle prime cose che mi stupì di lui: sembra di avere un calcio d'angolo a favore. Lui è stato il primo a farne in questo modo. Il percorso che sta facendo è quello che avevamo immaginato".

Che step può fare ancora?

"In futuro lo vedo fare un altro step in società top. Non che il Brentford non lo sia, ma lo vedo ancora più in alto. Ora è entusiasta della considerazione che sta avendo nel panorama inglese. Ha un mondo davanti a sé, continuando così. Dove può migliorare? Dal punto di vista tattico è cambiato tanto, contro il City in marcatura è stato eccellente. Deve migliorare sul primo tocco. Dal punto di vista fisico ha un motore fuori dal normale".

Ti parla mai della Fiorentina?

"Ci è molto attaccato, è la squadra che lo ha cresciuto. Gli dispiace per la situazione in cui si trova ora, ma spera che le cose possano tornare ad andare per il meglio. Rimane molto legato al club, al ds Pradé, ad Angeloni che lo ha lanciato ed a tanti altri della squadra che continua a sentire come Dodò".

Stefano Merola, 2007 della Juventus, è andato in gol con la Scozia, con l'Under 21.

"Quello di ieri è stato un eurogol. Arriva da anni travagliati fra la morte del padre e l'infortunio ai legamenti. Gioca alla grande nella Primavera della Juventus, crediamo molto in lui nonostante ciò che ha dovuto passare. Sarà un tassello importante per la Nazionale in futuro".

Dal Brescia alla Fiorentina è arrivato Paolo Paris.

"Classe 2010, fa il terzino, il braccetto e il quinto. In fase di spinta sa far male, lo scorso anno ha fatto 7 gol. Anche quest'anno ha fatto già diversi assist e gol. Un giocatore di grande, grande prospettiva".

Emanuele Persano del Lecce?

"Classe 2009, gioca fra l'Under 18 e la Primavera. Parliamo di un esterno di centrocampo che gioca a piede invertito. Ha un talento nell'uno contro uno, con grande fiuto per il gol. Nei prossimi anni se ne sentirà sicuramente parlare".