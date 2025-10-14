Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Armenia: Camarda guida il tridente degli Azzurrini
Alle 18.15 l'Italia Under 21 di Silvio Baldini tornerà in campo per la sfida all'Armenia, con l'obiettivo di continuare il percorso netto inaugurato con l'arrivo del nuovo ct. Queste le formazioni ufficiali della gara che si giocherà tra 1 ora al Giovanni Zini di Cremona:
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho.
Allenatore: Silvio Baldini.
ARMENIA (4-4-2): Matinyan; Bandikyan, Hakobyan (3), Manukyan, Tarloyan; Hakobyan, H. Sargsyan, N. Hovhannisyan, K. Hovhannisyan; Eloyan, Hakobyan.
Allenatore: Armen Gyulbudaghyants.
Editoriale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
