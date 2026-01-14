Roma, Vaz ha terminato le visite mediche. A breve la firma sul contratto
Come riportato da Il Tempo, Robinio Vaz francese ha terminato le visite mediche e nel pomeriggio si recherà a Trigoria per firmare il contratto che lo legherà al club capitolino. Il Marsiglia, lo ricordiamo, lo ha preso dalle giovanili del Sochaux per 400 milioni e ha ottenuto una plusvalenza di assoluto valore. Lo cercavano parecchi club europei e la Roma è riuscita a portarlo nella Capitale.
L'attaccante classe 2007 lascia il Marsiglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro totali e il 10% sulla futura rivendita: già ieri ha conosciuto l'Olimpico, seppur solo da spettatore, in occasione del ko interno in Coppa Italia contro il Torino.
Editoriale di Fabrizio Biasin
Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Fabregas innamorato di Como? "Oggi sì, ma guardate Xabi Alonso... Non chiederò a Suwarso nuovo contratto"
