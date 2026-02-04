Da Zaragoza in giù: tutti gli affari della Roma col Bayern. Il più costoso è una cessione

Nell'ultimo giorno utile di calciomercato la Roma ha ufficializzato l'acquisto dell'ala sinistra spagnola Bryan Zaragoza. In prestito al Celta Vigo nella prima parte di stagione, il calciatore classe 2001 ha risolto il suo contratto con la società galiziana per lasciare di nuovo il Bayern Monaco a titolo temporaneo. Due milioni di euro per il prestito più diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo in base a presenze e qualificazione alla prossima Champions fissato 13 milioni. "E' successo tutto all'improvviso - ha dichiarato Zaragoza nella prima intervista da calciatore della Roma -. Da un giorno all'altro mi hanno informato che c'era la possibilità di trasferirmi a Roma e non ci ho pensato un secondo, ho detto che volevo venire alla Roma, a giocare in questa squadra. Voglio ringraziare il club, la proprietà, Massara, Gasperini, tutti quanti, per avermi dato questa possibilità".

Zaragoza è il terzo calciatore della storia che si trasferisce dal Bayern Monaco alla Roma. Il primo fu un difensore, era l'estate 2005 quando il centrale ghanese Samuel Kuffour dopo una vita trascorsa in Baviera decise di trasferirsi nella Capitale. L'ex calciatore di Kumasi resterà di proprietà del club giallorosso dal 2005 al 2008, anche se nella stagione 2006/07 venne girato in prestito al Livorno.

Fu invece un trasferimento in prestito quello di Luca Toni. Sul finire della sua avventura al Bayern il centravanti campione del Mondo nel 2006 venne girato in prestito ai giallorossi, da gennaio a giugno 2010.

Per tre giocatori che si sono trasferiti dal Bayern alla Roma, ce ne sono altrettanti che hanno fatto il percorso inverso. Due negli anni '90: l'estate 1991 fu quella del trasferimento a Monaco di Baviera del centrale Thomas Berthold, quella del '99 del passaggio al più titolato club di Germania del brasiliano Paulo Sergio.

L'ultimo trasferimento dalla Roma al Bayern riguarda invece l'estate 2014 ed è anche il più caro: in quella occasione la società tedesca acquistò dai giallorossi Mehdi Benatia. Acquistato da Walter Sabatini nel 2013 per 13.5 milioni di euro, l'attuale direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia venne rivenduto un anno dopo al Bayern per circa il doppio: 26 milioni più quattro di bonus.