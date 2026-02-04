Esclusiva TMW Roma, l'ex tecnico di Zaragoza: "Giocatore alla Vinicius, sarà fondamentale per Gasperini"

Cosa aspettarsi da Bryan Zaragoza alla Roma? È lui il giocatore scelto dal club giallorosso per completare il reparto d'attacco a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, in particolare per la fascia d'attacco sinistra. Lo spagnolo è arrivato dal Bayern Monaco con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e ora punta a imporsi come titolare fin da subito.

Per parlare del classe 2001 è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com il suo ex allenatore ai tempi in cui militava nella seconda squadra del Granada, Ruben Torrecilla.

Cosa ricorda di lui rispetto a quando lo allenava al Granada?

"Per me è stato sempre un grande piacere allenare Bryan. Arrivò da bambino nel nostro settore di formazione, come persona è 'da dieci'. Si vedeva che aveva margini di miglioramento molto grandi. Ci ha messo molto impegno per cercare di migliorare e crescere, è arrivato in alto come risultato di tanto lavoro".

Può essere determinante fin da subito nella Roma, come esterno nell'attacco a 3 di Gasperini?

"Sì, penso che nella Roma possa essere determinante fin da subito. Lo ha dimostrato in squadre importanti come la Nazionale spagnola, quando è stato convocato. Per le sue qualità, in particolare nell'uno contro uno, è determinante quando è nei pressi dell'area. Un giocatore da non perdere d'occhio".

Quanti gol e assist si aspetta che faccia da qui a giugno?

"Difficile dare un numero, ma posso assicurarvi che porterà molto alla fase offensiva della Roma. Se gli saranno dati spazio e fiducia, se si sentirà importante beh, potrà essere fondamentale per i giallorossi da qui a giugno".

Chi le ricorda, come tipo di giocatore?

"Come profilo direi Vinicius. Giocatori che quando ti puntano nell'uno contro uno non sai mai da che parte potrebbero andare. Determinanti. Giocatori che tengono sotto apprensione le difese avversarie in qualsiasi momento".