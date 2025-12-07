Febbre Mondiale, Ronaldo: "Si inizia a sentirne l'aria". Scaloni: "Da Qatar 2022 un insegnamento"

Dopo i sorteggi per la composizione dei gironi della Coppa del Mondo 2026 ieri la FIFA ha ufficializzato il calendario delle partite con le sedi delle sfide (leggi qui tutti i dettagli).

L'ex attaccante di Inter, Real Madrid e Milan, Ronaldo, ha parlato ai canali ufficiali dell'organo mondiale del calcio esprimendo il proprio fermento per la manifestazione iridata: "Penso che stiamo iniziando a respirare l'aria della Coppa del Mondo. Dopo il sorteggio di venerdì e con l'annuncio delle sedi per le partite, penso che sarà una Coppa del Mondo (FIFA) fantastica. Siamo tutti emozionati di iniziare, e una Coppa del Mondo è sempre una competizione divertente, una competizione speciale per me. Sono molto emozionato per questa edizione".

Anche il ct dell'Argentina, Campione del Mondo in carica, Lionel Scaloni, ha esaltato il Mondiale in arrivo: "Penso che non ci siano avversari facili, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto l'ultimo Mondiale, dove ci è stata insegnata una lezione su cosa significhi giocare un Mondiale, quando abbiamo perso la nostra prima partita. Quindi, questo ci mantiene vigili e consapevoli del fatto che non dovremmo essere troppo sicuri di noi stessi. Dobbiamo giocare ogni partita, ed è quello che faremo: giocare ogni partita come se fosse l'ultima".