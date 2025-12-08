L'11 ideale di Kroos: Maldini unico italiano, in attacco due ex Barça e i due Ronaldo

Toni Kroos ha scelto il suo undici migliore della storia del calcio. Il centrocampista tedesco ha selezionato un mix di leggende, ex compagni e grandi rivali, decidendo di escludere se stesso dalla formazione ideale. In porta c'è Manuel Neuer, suo compagno in Bayern Monaco e in nazionale tedesca, con cui ha conquistato Mondiali ed Europei, preferito a nomi come gli ex compagni Iker Casillas o Thibaut Courtois.

La difesa vede Paolo Maldini come capitano, affiancato da tre ex compagni di Kroos: Sergio Ramos, Marcelo e Philipp Lahm. A centrocampo, invece, Kroos ha optato per un doppio pivot con Zinedine Zidane e Luka Modric. Zidane rappresenta la leggenda con cui non ha mai condiviso il campo ufficialmente, Modric il compagno con cui ha giocato più volte dopo Karim Benzema, formando una delle coppie più prolifiche della storia del Real Madrid.

In attacco spazio ai fuoriclasse: Lionel Messi e tre leggende e plurivincitori del Pallone d'Oro come Ronaldo Nazario, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. Con Cristiano ha condiviso 171 partite e tre Champions League. Il risultato è un undici da sogno che fonde la carriera di Kroos con i suoi idoli di gioventù e i grandi rivali, una squadra che celebra il calcio ad altissimi livelli.