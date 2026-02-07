Rosso a Juan Jesus, Marelli: "Secondo giallo ineccepibile". E Conte toglie subito Giovane
TUTTO mercato WEB
Piove sul bagnato in casa del Napoli: seconda ammonizione per Juan Jesus dopo un fallo su Ekuban. Dagli studi di DAZN l'ex arbitro Luca Marelli spiega: "Seconda ammonizione indiscutibile, si tratta di SPA dato che Ekuban aveva molto spazio davanti a sé. La prima ammonizione era stata curiosa, a gioco fermo per comportamento antisportivo contro Vitinha a pallone lontano".
Immediate le contromisure di Antonio Conte che sostituisce Giovane con Olivera: il brasiliano era subentrato soltanto al 46'.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Cittadella e Casertana
Pronostici
Calcio femminile