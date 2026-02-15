Rosso a Kalulu, ecco a cosa si riferiva Chivu e le sue parole dopo Inter-Liverpool

Il rosso rimediato da Pierre Kalulu nel corso di Inter-Juventus è destinato a far discutere ancora per molto: abbastanza evidente come Alessandro Bastoni abbia accentuato un tocco minimo ricevuto per far prendere il secondo giallo al rivale bianconero. Al termine della gara il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, ha ammesso che si sia trattato di un tocco leggero, ma ha anche offerto una chiave di lettura differente.

"Per me è un episodio dubbio" - ha detto ieri Chivu in conferenza stampa - ", io ai miei giocatori ho insegnato qualcosa di diverso. Mi riferisco ad Ale contro il Liverpool quando gli ho detto di non dire di fare determinate cose. Per me è un tocco leggero di un giocatore di un certo spessore, meglio levarsi le mani per non mettere l'arbitro in condizione di prendere certe decisioni".

Chivu insomma ribadisce che dopo aver ricevuto un rigore contro molto leggero in Champions League, aveva sottolineato già allora come fosse Bastoni a dover imparare ad essere più attento, nonostante la decisione non fosse corretta. "Accettiamo le decisioni e impariamo a combattere anche contro le ingiustizie e gli episodi. Facciamo più attenzione e pensiamo a noi stessi", disse in riferimento alla trattenuta ingenua da parte di Bastoni di allora, ai danni di Szoboszlai.