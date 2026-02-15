Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Zaniolo contro Berardi, le scelte dei tecnici

Udinese-Sassuolo - L'Udinese ospita il Sassuolo a Udine nel 25° turno del campionato di Serie A.

Si apre con la sfida del Bluenergy Stadium di Udine la domenica calcistica in Serie A. L'Udinese ospita il Sassuolo nel match dell'ora di pranzo. Obiettivo tre punti per entrambe le squadre in campo, reduci da altrettanti ko nell'ultimo turno di campionato. I friulani arrivano dalla sconfitta rimediata a Lecce contro i giallorossi di Di Francesco mentre i neroverdi di Grosso sono stati strapazzati in casa dall'Inter per 5-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Le scelte di Kosta Runjaic

Kosta Runjaic si afdai a Zanioli e Bayo al centro dell'attacco mentre sulle corsie laterali ci saranno Ekkelenkamp e Atta con Miller e Karlstrom a comporre le diga di centrocampo. In porta spazio a Okoye mentre in difesa giocheranno Solet e Kristensen con Bertola e Zemura esterni.

L'undici di Fabio Grosso

Risponde Fabio Grosso con Muric in porta e una difesa formata da Idzes e Muharemovic con Walukiewicz a destra e Doig a sinistra. A centrocampo spazio a Lipani con Thorstvedt e Koné mezzali mentre in attacco ci sarà il tridente formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo

Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.