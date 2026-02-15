Serie B, Avellino-Pescara: alla ricerca di punti, certezze e vittoria

Il posticipo della 25esima giornata di Serie BKT offre un interessante Avellino-Pescara, sfida dove l'obiettivo di entrambe le squadre sarà non solo conquistare i tre punti per smuovere un po' le rispettive classifiche, ma anche per trovare delle conferme che ad oggi mancano.

COME ARRIVA L'AVELLINO

L'Avellino arriva alla sfida di questo pomeriggio dopo un trend tutt'altro che positivo in campionato. Nelle ultime 10, infatti, la formazione di Biancolino è riuscita a trovare la vittoria solo in due occasioni, l'ultima più di un mese fa (10 gennaio contro la Sampdoria), pareggiando 3 e perdendo addirittura in 5. Questo ha fatto sì che i tifosi cominciassero a farsi sentire, chiedendo risposte ma soprattutto una reazione ai propri beniamini, oggi in una situazione di classifica che potrebbe diventare critica.

COME ARRIVA IL PESCARA

Le speranze del Pescara sono appese a un filo. Fino a quando la matematica non la condannerà la formazione biancazzurra farà il possibile per alimentare il sogno salvezza, per certi versi impossibile, non solo per i 10 punti che la dividono dal 15esimo posto, ma anche perché con un rendimento di una vittoria, 3 pareggi ed addirittura 6 sconfitte nelle ultime 10 giornate di campionato, andare avanti diventa veramente difficile.