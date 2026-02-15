Serie B, continua la 25ª giornata: Monza e Frosinone devono rispondere al Venezia
Dopo il sabato scoppiettante, prosegue domenica il programma della 25esima giornata della Serie B: Bari-Sudtirol, Monza-Juve Stabia e Spezia-Frosinone alle 15, Empoli-Reggiana alle 17.15 e Avellino-Pescara alle 19.30. Occhi puntati soprattutto su Monza e Frosinone, chiamate a dare un segnale forte dopo la netta affermazione di ieri del Venezia.
25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Cesena – Venezia 0-4
36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara
Classifica:
Venezia 53*
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 48*
Catanzaro 41*
Modena 40*
Juve Stabia 38
Cesena 37*
SudTirol 30
Carrarese 30*
Padova 29*
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 29*
Virtus Entella 25*
Reggiana 24
Mantova 23 *
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15
* una partita in più