Serie B, Spezia-Frosinone: testa-coda al Picco. Nel 2020 era finale playoff

Gara con diversi spunti di interesse quella in programma questo pomeriggio ore 15 allo stadio “Alberto Picco” fra Spezia e Frosinone, valida per la 25^ giornata di serie BKT. Si tratta del classico testa-coda fra due squadre che nel giro di una stagione si vedano nella situazione opposta rispetto alla precedente. Infatti da una parte gli aquilotti sono passati da disputare la finale playoff, persa tra le mura amiche con la Cremonese a trovarsi nelle sabbie mobili della bassa classifica, non riuscendo ad uscirne nonostante il cambio di guida tecnica nella prima parte della stagione e una corposa sessione di calciomercato ma la svolta tanto auspicata non si è materializzata. Dall'altra i ciociari hanno operato il percorso inverso ovvero da un torneo da incubo quello dello scorso anno ad un sorprendente campionato in cui la squadra vince e pratica un gioco spumeggiante e divertente. Guardando ai precedenti della sfida ce n'è uno in cui aquilotti e ciociari si sono giocati la serie A quello che permise ai liguri di volare per la prima volta nella massima serie. Il presente però racconta situazioni completamente diverse. Chiamato a dirigere il confronto Federico Dionisi de L'Aquila coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti di Prato e Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Quarto ufficiale Gianmarco Vailati di Crema. Al Var Antonio Giuia di Olbia, Avar Emanuele Prenna di Molfetta.

Come arriva lo Spezia - Roberto Donadoni deve fare a meno di Cassata che ha chiuso anticipatamente la stagione, fuori anche Valoti Bandinelli, Di Serio e Lapadula. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-5-2 con valutazioni viste le tre partite in otto giorni. Davanti a Radunovic certi del posto appaiono Hristov e Beruatto mentre si giocano una maglia Mateju e Ruggero. Sernicola ed Adamo (in luogo di Aurelio ) potrebbero agire da quinti affiancati da Bellemo, Romano e Comotto. In attacco ci sarà spazio all’inedita coppia composta da Vlahovic e Shjellerup.

Come arriva il Frosinone - Sull’altra sponda l’ex Massimiliano Alvini Si deve privare di Barcella, Francesco Gelli e Monterisi. Nel consueto e collaudato 4-2-3-1 ballottaggio sulla destra fra i fratelli Oyono, il reparto sarà completato dai centrali Cittadini e Calvani mentre Bracaglia prenderà il suo posto sulla corsia mancina. In mezzo Calò e Cichella a supporto delle frecce offensive Kvernadze, Ghedjemis supportato da Koutsoupias dietro a Raimondo. Qualche possibilità c’è per Fiori mentre appaiono meno probabili gli inserimenti, almeno dal 1’ minuto di Corrado e Grosso.