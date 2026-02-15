Ufficiale
Foggia, termina già l'avventura di Cangelosi in panchina: il tecnico si è dimesso
Finisce già l'avventura di Vincenzo Cangelosi a Foggia. Il tecnico infatti ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta casalinga di misura contro l'Atalanta Under 23. Questo il comunicato della società pugliese:
"Il Calcio Foggia 1920 comunica che, al termine della gara con l'Atalanta U23, Mister Vincenzo Cangelosi, dopo un'attenta riflessione, per il bene della società e della città, ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia Mister Cangelosi per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune sportive e personali".
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
