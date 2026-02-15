Serie B, Empoli-Reggiana: al Castellani è sfida per uscire dalla crisi

Empoli e Reggiana sono pronte a scendere in campo nella venticinquesima giornata di Serie BKT. Una gara importante tra due squadre in difficoltà e con assoluta necessità di fare punti per muovere la classifica.

COME ARRIVA L'EMPOLI - La squadra di Dionisi è reduce dalla sconfitta interna nel turno infrasettimanale contro la Juve Stabia. Gli azzurri, fermi a 28 punti al dodicesimo posto, nelle ultime quattro sfide hanno raccolto solamente un punto. Un rendimento preoccupante, dal quale i toscani hanno assolutamente bisogno di risollevarsi.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Dopo l'esonero di Dionigi lo scorso 8 febbraio, l'arrivo di Rubinacci ha già portato una svolta nei risultati. La vittoria maturata nell'ultima partita, nello scontro diretto contro il Mantova, ha portato speranza per questo finale di stagione, oltre che riportare i tre punti che mancavano proprio dalla gara di andata contro i Virgiliani.