Stasera Napoli-Roma, Mesto: "Gasperini è come Re Mida, lui e Conte garanzie"

Giandomenico Mesto, ex giocatore del Napoli ha parlato in collegamento con Sky Sport della sfida di stasera fra gli azzurri e la Roma, che potrebbe dire molto sul prosieguo della lotta Scudetto e di quella per un posto in Champions.

In merito agli azzurri, ha dichiarato: "Credo che il Napoli arrivi concentrato, l'obiettivo principale in questo momento è concentrarsi sul campionato in questa seconda parte di stagione. Per centrare l'obiettivo Champions e cercare di non mollare neanche un centimetro (nella lotta Scudetto), perché tutto è possibile. Anche se l'Inter ieri ha messo un bel mattone per il tricolore.

Sulla sfida di stasera fra Napoli e Roma: "Una partita molto combattuta dal punto di vista tattico. Conte e Gasperini li considero i più grandi talenti di questa partita. Non ho avuto la fortuna di essere allenato da Conte, però i risultati e ciò che ha raggiunto in questi anni parlano per lui. Sono due garanzie. Gasperini lo considero come un Re Mida. Non parlo solo di risultati, ma della valorizzazione di giocatori e dell'ambiente. Straordinario. Conte ha vinto ovunque sia andato".