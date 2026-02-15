Rosso a Kalulu in Inter-Juventus, cosa rischia l'arbitro La Penna? Le ipotesi

Il designatore Gianluca Rocchi ha dichiarato, all'ANSA, che quella del rosso a Kalulu per fallo su Bastoni sia stata una decisione "chiaramente errata". Ma cosa rischia ora l'arbitro La Penna? Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sembra che non verrà fermato fino a fine stagione. Anche perché c'è un aspetto da considerare: la simulazione di Bastoni, che avrebbe mandato su tutte le furie i vertici arbitrali.

Secondo il quotidiano più probabilmente, Federico La Penna rischia un mese di "panchina": l’arbitro della sezione di Roma1 potrebbe essere fermato per due-tre settimane, o forse un mese, appunto, almeno per quanto riguarda il campo.

L'atteggiamento di Bastoni non rende più lieve l’errore di La Penna, ma la lotta ai simulatori é diventata prioritaria da parte del mondo arbitrale: una volta si utilizzava la prova televisiva, oggi non é più possibile (e la classe arbitrale si augura che torni).