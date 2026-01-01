Icardi punge: "Con Samp e Inter ho segnato molti gol alla Juve. Amavo giocarci contro"

Dall'avvicinamento alla Juventus nel mercato di gennaio al ritorno alla normalità, la permanenza al Galatasaray, in attesa dei playoff di Champions League. Mauro Icardi, centravanti argentino, ha già i motori bollenti in vista della gara d'andata contro i bianconeri e lo ha dimostrato nella vittoria debordante (5-1) contro l'Eyupspor nella 22ª giornata di Super Lig. Largo successo raggiunto soprattutto grazie alla tripletta dell'ex Inter, che al termine della partita non si è risparmiato di fronte ai giornalisti.

"L'obiettivo della squadra è vincere. Sono felice per i miei gol, ma il mio lavoro è segnare. Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo preso seriamente l'avversario e ottenuto ciò che volevamo. Il gol di Yunus è arrivato presto e, dopo il cartellino rosso, è stata una bella partita. Abbiamo dimostrato di essere pronti per la sfida contro la Juventus", le parole riprese da Sabah Spor.

I record e il legame con i tifosi però è unico, per questo c'è apprensione attorno al rinnovo di contratto, con Maurito in scadenza il prossimo 30 giugno. "Come centravanti, l'obiettivo è battere i record. Sono molto felice per il mio nuovo primato, ci sono riuscito in quattro anni. È un onore segnare e mi rende felice che queste storie vengano scritte nella storia del Galatasaray", ha dichiarato il 32enne argentino. "L'affetto dei tifosi per me e per la squadra è meraviglioso; scrivono canzoni per ogni giocatore. Siamo felicissimi e cerchiamo di ricambiare il loro supporto. Ho passato quattro anni fantastici... sono incredibilmente felice per me e per la squadra".

Poi un focus sulla sfida alla Juventus in Champions League, ricordando i suoi trascorsi in Italia ai danni dei bianconeri: "In Italia, con le maglie di Sampdoria e Inter, ho segnato molti gol alla Juventus. Amavo giocare contro di loro. All'epoca avevano grandi leggende. Ora hanno giocatori diversi e ci prepareremo nel migliore dei modi", ha rimarcato la sfida Icardi. "I nostri tifosi trasformano lo stadio in un inferno, dobbiamo sfruttare questo fattore a nostro favore. Vogliamo proseguire il cammino in Champions League. Vogliamo battere la Juventus".