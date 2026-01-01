Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Icardi punge: "Con Samp e Inter ho segnato molti gol alla Juve. Amavo giocarci contro"

© foto di Panoramic/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:49Serie A
Dall'avvicinamento alla Juventus nel mercato di gennaio al ritorno alla normalità, la permanenza al Galatasaray, in attesa dei playoff di Champions League. Mauro Icardi, centravanti argentino, ha già i motori bollenti in vista della gara d'andata contro i bianconeri e lo ha dimostrato nella vittoria debordante (5-1) contro l'Eyupspor nella 22ª giornata di Super Lig. Largo successo raggiunto soprattutto grazie alla tripletta dell'ex Inter, che al termine della partita non si è risparmiato di fronte ai giornalisti.

"L'obiettivo della squadra è vincere. Sono felice per i miei gol, ma il mio lavoro è segnare. Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo preso seriamente l'avversario e ottenuto ciò che volevamo. Il gol di Yunus è arrivato presto e, dopo il cartellino rosso, è stata una bella partita. Abbiamo dimostrato di essere pronti per la sfida contro la Juventus", le parole riprese da Sabah Spor.

I record e il legame con i tifosi però è unico, per questo c'è apprensione attorno al rinnovo di contratto, con Maurito in scadenza il prossimo 30 giugno. "Come centravanti, l'obiettivo è battere i record. Sono molto felice per il mio nuovo primato, ci sono riuscito in quattro anni. È un onore segnare e mi rende felice che queste storie vengano scritte nella storia del Galatasaray", ha dichiarato il 32enne argentino. "L'affetto dei tifosi per me e per la squadra è meraviglioso; scrivono canzoni per ogni giocatore. Siamo felicissimi e cerchiamo di ricambiare il loro supporto. Ho passato quattro anni fantastici... sono incredibilmente felice per me e per la squadra".

Poi un focus sulla sfida alla Juventus in Champions League, ricordando i suoi trascorsi in Italia ai danni dei bianconeri: "In Italia, con le maglie di Sampdoria e Inter, ho segnato molti gol alla Juventus. Amavo giocare contro di loro. All'epoca avevano grandi leggende. Ora hanno giocatori diversi e ci prepareremo nel migliore dei modi", ha rimarcato la sfida Icardi. "I nostri tifosi trasformano lo stadio in un inferno, dobbiamo sfruttare questo fattore a nostro favore. Vogliamo proseguire il cammino in Champions League. Vogliamo battere la Juventus".

