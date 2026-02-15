Correva l'anno 2006. Il primo scontro fra Conte e Gasperini è di un ventennio fa in Serie B

Uno dei tanti motivi di interesse della supersfida fra Napoli e Roma è lo scontro fra i due allenatori, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Tecnici diversi nelle idee tattiche e nelle strategie di gioco, ma con in comune la capacità di trasmettere alle proprie squadre concetti precisi e definiti. Entrambi fortemente riconoscibili, potremmo dire.

Una "rivalità" sportiva, quella fra due degli allenatori più iconici del panorama calcistico italiano, che ha radici particolarmente lontane nel tempo. Il primo scontro fra due loro squadre, infatti, risale addirittura al 2006, venti anni fa. Il contesto era quello della Serie B, con Conte agli esordi sulla panchina dell'Arezzo e Gasp alla guida del Genoa. Entrambi all'inizio di una carriera che si rivelerà poi di successo. Per la prima in Serie A serve aspettare altri 6 anni: Palermo-Juventus, con vittoria del Conte bianconero sul Gasperini rosanero.

Un dualismo che fin qui premia l'allenatore del Napoli che in carriera, nelle 11 sfide giocate contro Gasperini, ha avuto la meglio in ben 7 occasioni, con 2 pareggi e 2 successi per Gasperini. Uno di questi è proprio quello relativo al primo scontro, col Genoa che vinse 3-0 sull'Arezzo. L'altro risale al novembre 2024, quando l'Atalanta sconfisse il Napoli 3-0 al Maradona.