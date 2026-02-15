Rosso a Kalulu: cosa rischia Bastoni? Il difensore dell'Inter potrebbe anche essere squalificato

L'episodio Kalulu-Bastoni ha suscitato e susciterà ancora vibranti polemiche. Il cartellino rosso sventolato da La Penna per doppia ammonizione ai danni del difensore della Juventus ha costretto la squadra di Luciano Spalletti a giocare in dieci uomini per tutto il secondo. Alla fine la sfida è stata decisa nel finale da Zielinski che ha consegnato tre punti importanti all'Inter proprio al 90'.

A tenere banco però è quando è accaduto proprio a tre minuti dall'intervallo. Il rosso sventolato al calciatore bianconero ha generato proteste da parte della panchina e della società che probabilmente chiederà spiegazioni nelle sedi opportune.

Ma cosa rischia il difensore della Nazionale italiana? Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il centrale nerazzurro rischierebbe una sanzione disciplinare per condotta antisportiva.