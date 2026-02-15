Venezia, Lauberbach: "Felice per il mio primo gol con questa maglia e per la vittoria"

L'attaccante del Venezia Lion Lauberbach ha commentato in conferenza stampa il successo contro il Cesena: "Sono molto felice per la vittoria - riporta TuttoVeneziaSport.it - che è la cosa più importante soprattutto dopo la sconfitta dell'ultima partita. Ovviamente, sono anche felice per il primo gol con questa maglia".

Quali sono le differenze che stai riscontrando tra il campionato italiano e quello belga?

"Si, le noto già. Qui c'è più intensità e i difensori sono forti e veloci. Mi devo adattare a questa cosa e la squadra mi sta già aiutando molto durante gli allenamenti per cercare di adattarmi al gioco che si fa qui".