Vicenza, Gallo: "Giusto che ognuno di noi si dia un obiettivo. Dobbiamo difendere il margine"

In vista della gara contro l'Alcione Milano, il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha commentato in conferenza stampa: "È giusto che ognuno di noi si dia un obiettivo - riporta Trivenetogoal.it - noi ne abbiamo uno comune che è quello finale. Servono degli step: il margine è tanto e dobbiamo difenderlo ottenendo più punti possibili, Alcione permettendo che è quarto in classifica. L'orario delle 12.30? Non è un orario che mi piace perché cambia la routine, però ci si abitua velocemente. La società ci ha messo a disposizione tutto per fare bene.

Giovedì non ci siamo allenati, ieri abbiamo diviso di nuovo i gruppi perché arrivavamo da una partita sul sintetico. Il primo vero allenamento è stato oggi, ma ho una rosa profonda. Cuomo e Costa? Sono a disposizione, ma se non ne avrò bisogno non li userò. Il ritiro? Quando c’è un gruppo maturo non lo ritengo necessario. Per domani, dovendo pranzare presto e preparare tutto al meglio, ci andremo.

Il gol subito a Vercelli? Un errore di mentalità, avevamo appena segnato e abbiamo pensato più a fare il secondo che a non prendere il pareggio. Loro sono stati bravi e noi eravamo in inferiorità numerica in area. Rauti? Aveva fatto una partenza straordinaria e poi non segnava da ottobre, sentiva il peso. Abbiamo spostato il focus sulla prestazione. Sono contento per lui, ma soprattutto per il Vicenza che ha vinto".