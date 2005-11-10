Runjaic ritrova Piotrowski dopo l'operazione cardiaca: arrivata l'idoneità agonistica

Jakub Piotrowski (29 anni) è pronto a tornare a disposizione dell'Udinese e adesso può farlo senza ripensamenti, dopo essersi sottoposto a un intervento di ablazione per un'aritmia cardiaca benigna lo scorso 14 settembre. La stessa casistica che ha fermato McTominay del Napoli, quasi in contemporanea.

Semaforo verde

L'Udinese ha infatti ricevuto in queste ore la notizia più attesa, perché il centrocampista polacco classe 1997 ha ricevuto l'idoneità sportiva per l'attività agonistica, un semaforo verde medico che gli consentirà di mettersi da subito di nuovo a disposizione del suo allenatore Kosta Runjaic.

Cos'era successo

La questione è emersa lo scorso 7 settembre, dopo pochi minuti della partita casalinga dell'Udinese contro la Lazio. Piotrowski era stato costretto a lasciare il campo in circostanze che non erano state chiarite fino agli accertamenti specialistici condotti nei giorni successivi, che hanno evidenziato l'aritmia e portato al seguente intervento. Dopo aver svolto lavoro personalizzato per diverse settimane, adesso Piotrowski potrà intensificare i carichi e far ritorno in gruppo.