Piotrowski come McTominay, fermato da un'aritmia. Anche per lui si avvicina il rientro

La notizia del rientro ormai imminente di Scott McTominay nel Napoli era già arrivata nei giorni scorsi ed è stata confermata anche oggi dal tecnico azzurro Max Allegri nella sua conferenza stampa della vigilia rispetto alla sfida di domani contro il Frosinone. Come lo scozzese, anche Jakub Piotrowski dell'Udinese è stato fermato da una aritmia cardiaca benigna in questa sosta e anche per lui potrebbe avvicinarsi il momento dell'effettivo ritorno sul campo.

Quando può rientrare Piotrowski

Fa il punto sul centrocampista con la maglia numero 24 bianconera l'edizione di oggi de Il Messaggero Veneto. Il quotidiano locale spiega che Piotrowski avrebbe recuperato brillantemente dall'intervento, con il suo ritorno sui campi che dovrebbe avvenire non per questo fine settimana di campionato, ma per quello dopo ancora. La prossima settimana quindi il polacco è atteso sui campi d'allenamento, dove potrà forzare: finora i contatti fisici, per esempio, rimanevano sconsigliati.

Rientro previsto per il 18 ottobre

D'altronde, una settimana o poco più (otto giorni) era la distanza tra lo stop di McTominay e quello di Piotrowski, dato che quest'ultimo è stato operato lunedì 14 settembre all'istituto Policlinico di San Donato Milanese. La partita buona per il suo rientro in camp, dunque, sembra proprio quella di domenica 18 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine contro il Lecce.