Conference League, i parziali delle 18.45: bene Monaco e Trabzonspor
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Simone Bernabei
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Oggi alle 19:40Serie A
autore Simone Bernabei
15.10.2026 19:40Serie A
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Si sono conclusi i primi tempi delle 10 gare di Conference League iniziate alle 18.45, in attesa dell'Atalanta, unica italiana della competizione. Di seguito i parziali dopo i primi tempi:
CSKA Sofia-Monaco 0-2
Egnatia-Midtjylland 1-1
Gent-Aarhus 0-0
Hajduk Spalato-Ajax 1-0
KuPS-Trabzonspor 0-2
Lugano-Stella rossa 1-1
Mjallby-Inter Escaldes 0-0
Panathinaikos-Borac 1-0
Riga-Kairat Almaty 1-1
Univ. Craiova-Getafe 0-0
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