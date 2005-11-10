Europa League, i parziali delle 18.45: Lione avanti col Crystal Palace, Bayer in scioltezza
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Andrea Piras
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Oggi alle 19:42Serie A
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15.10.2026 19:42Serie A
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Si sono conclusi primi tempi delle sfide valide per la fase campionato dell’Europa League. Lione avanti 2-0 contro il Crystal Palace mentre il Leverkusen sta vincendo 3-0 in casa del Lech Poznan. Questi i parziali.
AZ-Happoel Beer Sheva 0-0
Celje-Omonia 0-1
Lech Poznan-Bayer Leverkusen 0-3
Lione-Crystal Palace 2-0
Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 0-0
Salisburgo-Milan 0-2
Sparta Praga-Lillestrom 0-0
Torreense-Sunderland 0-1
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