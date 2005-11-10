Celta-Juventus, le formazioni ufficiali: chance per Woltemade e Koopmeiners
Dimitri Conti
La Juventus ha l'occasione di tirarsi su dopo la ripartenza lenta in Serie A, con la partita di questa sera delle ore 21 sul campo del Celta Vigo, che vale per la 2^ giornata della Fase Campionato di Europa League, inaugurata dai bianconeri con una roboante vittoria per 5-0 contro gli olandesi del NEC.
Le scelte di Spalletti e Giraldez
Spalletti propone qualche novità rispetto ai fedelissimi, in un modulo che fluttua tra la possibilità di essere il 'solito' 4-2-3-1 o con una difesa a tre e McKennie con Cambiaso a tutta fascia. C'è Kelly in difesa al posto di Lucumi, con Koopmeiners che a centrocampo fa rifiatare Douglas Luiz e l'occasione per Woltemade da centravanti, al posto di Kolo Muani.
Di seguito le formazioni ufficiali di Celta-Juventus.
CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; J. Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Alvarez, Swedberg; Jutgla.
A disposizione: Bayindir, Faye, Aspas, Nunez,
Allenatore: Claudio Giraldez.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Sarr, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Woltemade.
A disposizione: Pinsoglio, Neto, Celik, Bremer, Kolo Muani, Douglas Luiz, Lucumi, Gonzalez, Cabal.
Allenatore: Luciano Spalletti.