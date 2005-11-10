Champions, amarezza Roma. La disfatta delle italiane

Nel corso del TMW News di oggi spazio ad un'analisi approfondita sulla debacle delle squadre italiane in Champions. Tutte - Napoli , inter, Como e roma - sono andate incontro alla sconfitta. Non era mai successo nella storia della Champions. Il ko più clamoroso è stato quello della Roma, soprattutto per come è maturato: fino all'ottantaduesimo infatti la sqausra di Gasperini era avanti 3-1 e stava compiendo un'autentica impresa, salvo poi farsi rmontare e superare anche a causa di un preoccupante blackout finale. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento.

Il rammarico di Gasperini

"Ciò che dà fastidio - ha spiegato il tecnico della Roma a fine gara - è che hanno fatto tre gol facilmente, eravamo delle sagome in un contesto in cui la gara è stato di tutt'altra qualità. Il risultato è questo: c'è il rischio di cancellare gli 80 minuti fatti bene, io non lo posso fare. Però le partite vanno portate in fondo". Gasperini ha poi aggiunto: "Siamo stati passivi. Ptevamo difenderci meglio. Probabilmente c'è stata poca personalità e non abbiamo capito che il momento era cruciale. Fa parte del calcio, anche se non è usuale. Ora dobbiamo avere la forza di ripartire dagli 80 minuti fatti bene e reagire".

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