La dura legge del gol dell'ex: il Torino passa col Napoli, Simeone segna e si scusa

La dura legge del gol dell'ex. Il Torino passa in vantaggio contro il Napoli poco dopo la mezzora di gioco con la rete di Giovanni Simeone, ancora legatissimo all'ambiente partenopeo. Il Cholito dribbla tutti, anche Milinkovic-Savic, e la mette dentro al sacco facile facile. E non esulta. Anzi, si scusa, sinceramente dispiaciuto. All'Olimpico Grande Torino è 1-0.

Clicca QUI per seguire il LIVE di Torino-Napoli a cura della redazione di TMW!