Dybala sfida il suo storico flirt per rimettersi al centro della Roma

La ripresa del campionato regalerà questa sera un big match che classifica alla mano ha il sapore della corsa Scudetto. La sorprendente Roma di Gasperini ospiterà all'Olimpico l'Inter di Chivu, per una sfida che potrebbe dire molto sul percorso di crescita delle due squadre.

Dopo diverse settimane di attesa, il campo potrebbe rivedere protagonista anche Paulo Dybala, riferimento tecnico della Roma che ha sfruttato la sosta per recuperare la condizione dopo l'infortunio ed il rientro in campo nel finale della sfida contro la Fiorentina prima delle Nazionali. La Joya contro l'Inter ci sarà, dall'inizio o a gara in corso, per quella che sarà una sfida a suo modo particolare per lui.

In tantissime occasioni passate infatti Dybala è stato obiettivo sensibile dei nerazzurri: la prima volta l'Inter mise gli occhi su di lui nell'estate del 2019, quando con la Juventus si ragionava su un possibile scambio con Icardi. E' stato vicinissimo a raggiungere il connazionale Lautaro soprattutto nell'estate del 2022, quella del suo addio discusso a parametro zero alla Juventus. Quando alla fine scelse la Roma. E pure la stagione successiva, estate 2023, ci fu qualche ammiccamento fra le parti. Ma niente di più. Con quello fra l'argentino e l'Inter che è sempre rimasto un flirt costante ma mai concretizzatosi.