Nottingham Forest, colpo di scena: contattato Roberto Mancini per la panchina. Non è il solo

Con soli 5 punti in 8 partite di Premier League e con un solo passo fuori dalla zona bollente della retrocessione, il Nottingham Forest reduce dal fresco esonero di Ange Postecoglou si sta muovendo in fretta per trovare un rimpiazzo. Ma non uno qualunque. Infatti, stando a quanto rivelato da The Athletic, il club inglese si è messo in contatto diretto con Roberto Mancini come possibile opzione per coprire la panchina.

I Tricky Trees hanno parlato con il tecnico italiano 60enne (svincolato), alle prese con la ricerca di un tecnico dopo la delusione maturata con Postecoglou. Stando a quanto riportato, ci sarebbe anche Sean Dyche nella lista di candidati per il Nottingham Forest, anche se nulla è stato ancora definito, ma ha avuto dei colloqui con la società.

In favore di Mancini la sua passata esperienza vincente in Premier League con il Manchester City tra il 2009 e il 2013, tra la vittoria della FA Cup nel 2011 e il primo titolo di Premier League l’anno successivo. Il City concluse la stagione 2012-13 al secondo posto e Mancini fu esonerato, venendo poi sostituito da Manuel Pellegrini. Dopo la panchina azzurra di Manchester, il tecnico di Jesi ha allenato il Galatasaray, tornando in Italia e all'Inter nel 2014, lasciando nel 2016 e traslocando allo Zenit. Poi la carica di CT dell'Italia e l'Europeo del 2020 vinto, insieme alla mancata qualificazione ai Mondiali 2022. L'ultimo incarico, sempre da commissario tecnico, con l'Arabia Saudita finito però con un esonero dopo 14 mesi.