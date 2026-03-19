Il doppio ex Sabatini: "Odio questa gara. Chi sta meglio? Il Bologna si è ripreso più della Roma"

L'ex dirigente giallorosso e rossoblù Walter Sabatini ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bologna a poche ore dal ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna. Queste le sue parole in merito: "Odio questa partita. Sia il Bologna che la Roma hanno intrapreso un bel percorso, bravi tutti. L’Olimpico è l’Olimpico, ma tutto questo fattore campo non lo vedo. C’è un clima di gaudio, i tifosi apprezzano squadra e tecnico, ma sono scettici".

Sul pareggio per 1-1 dell'andata Sabatini ha aggiunto: "Squadre contratte, timide, non una grande partita, alla fine erano contente tutte e due, entrambe in corsa. Questo match è speciale, può tenere aperta la porta per la Champions, mica secondario. I giocatori vorranno lasciare il segno".

Infine, un voto a mister Gasperini e a mister Italiano: "Entrambi 8 ma per motivi diversi. Gasperini subito competitivo, Italiano è entrato in un Bologna molto particolare, una squadra celebrata, ha accantonato alcune sue idee di calcio, le ha rimodellate… A un certo momento ho pensato che il Bologna fosse imbattibile, vedevo meccanismi pazzeschi. Chi sta meglio? Tutte e due hanno avuto un calo, mi pare si stia riprendendo più il Bologna"