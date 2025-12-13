Sacchetti: "Fiorentina, per me Comuzzo deve giocare sempre. Squadra più dinamica"

L'ex centrocampista della Fiorentina Luigi Sacchetti ha parlato della squadra di Paolo Vanoli nel corso del suo intervento per Radio Firenzeviola: "Ieri sera finalmente ho visto qualcosa di buono. Non è un disastro, per me la Fiorentina non pensava di ritrovarsi in questa situazione e non essendo abituata sta facendo fatica a venirne fuori. Ovviamente ci sono anche problemi di equilibrio nella squadra, però ieri ho visto qualche giocatore messo nel posto giusto.

Ho visto una squadra un po' più dinamica e reattiva. Per me Comuzzo deve giocare sempre, dà energia, spinta, aggressività. Lui serve perchè la difesa della Fiorentina è un po' commpassata. Ho visto Nicolussi Caviglia che dà un po' di dinamismo, ha il lancio lungo, si muove molto. Però manca chi fa l'incontrista.

Io non guardo la partita e la vittoria contro la Dinamo Kyev, io mi riferisco ai calciatori in campo che hanno dato qualcosa di diverso. Quando gioca Fagioli mi addormento, mentre vedere Nicolussi Caviglia l'ho visto meglio. D'altra parte manca uno che faccia legna, un'incontrista. E' una squadra che gioca bene quando ha la palla, che si difende bene quando è tutta dietro, ma in situazioni di gioco normale non c'è nessuno che vada a rompere il gioco avversario. Mancano due/tre giocatori a questa squadra. Non che quelli che ci sono non siano buoni, ma mi dà l'idea che insieme non facciano squadra".