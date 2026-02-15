Sacchi analizza: "Cosa si aspettava Luis Henrique? Juve, ad armi pari con l'Inter..."

Orgoglio e sofferenza. Sono questi i due termini adoperati da Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan intervenuto nel commento dedicato sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riguardo il trionfo allo scadere dell'Inter contro la Juventus per 3-2. Tutto in superiorità numerica dopo l'espulsione per somma di ammonizioni estremamente discussa al 42' di Kalulu optata dall'arbitro La Penna e che dovrebbe comportare seri provvedimenti per il direttore di gara.

"Vittoria da incorniciare pensando alla volata scudetto, per i nerazzurri, anche perché il Milan, secondo, è distanziato di otto punti pur avendo una partita in meno", ha esordito Sacchi, evidenziando tuttavia anche i limiti dell'Inter comunque in superiorità numerica per un tempo di gioco con la Juventus. "Sui quali Chivu dovrà lavorare per raggiungere un alto livello soprattutto riflettendo sugli impegni di Champions League", ricorda il 79enne di Fusignano. "Bisogna assolutamente cancellare certe amnesie che rischiano di compromettere il risultato. A volte è come se si spegnesse la luce. Perché?", l'interrogativo posto.

"Disattenzione, troppa leggerezza, posizionamento sbagliato dei giocatori in mezzo all’area di rigore. Che cosa aspettava Luis Henrique? Come ci si può far sorprendere dall’incursione dell’avversario che arriva da dietro? L’impressione è che, in certi momenti, la retroguardia dell’Inter non percepisca il pericolo", analizza Sacchi. Anche se Cristian Chivu può vantare una profondità di rosa in attacco formidabile, specialmente con il 20enne di casa: "L’inserimento di Pio Esposito è stato determinante per arrivare al 2-1. Questo ragazzo è una risorsa per l’Inter e per il calcio italiano, e lo dico pensando ovviamente alla Nazionale".

La conclusione di Sacchi riguardo al Derby d'Italia pone sotto la lente d'ingrandimento due fatti, tra Inter e Juventus: "Direi che l’Inter ha dato una bella accelerata in chiave scudetto, però la Juve ha dimostrato di poter battagliare ad armi pari (se le armi sono pari...) e un posto in zona Champions League è ampiamente alla portata".