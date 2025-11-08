Zambrotta sicuro: "Il Torino è in grande forma ma il derby è il derby e lo vince la Juve"

Lo storico terzino della Juventus Gianluca Zambrotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del derby della Mole contro il Torino, in programma questo pomeriggio all'Allianz Stadium a partire dalle ore 18:00 e valido per la undicesima giornata di Serie A.

Queste le parole di Zambrotta, iniziando da un pronostico sul match: "Secondo me vincerà la Juventus. E' vero che il Torino è reduce da cinque risultati utili consecutivi, ed è vero che la Juventus viene da un pareggio contro lo Sporting in Champions, ma secondo me il derby è sempre il derby e punto tutto sui bianconeri".

Il Milan invece sta facendo fatica con le piccole, l'obiettivo con il Parma è querllo di non ripetere gli errori del match col Pisa.

"E' un Milan in crescita, reduce da un bel secondo tempo contro la Roma. Sta ritrovando compattezza difensiva e se gioca come fatto i secondi 45 minuti contro i giallorossi potranno vincere al Tardini".