Saelemaekers deve sapersi gestire: prendere un vice? Il piano-gennaio del Milan dice no

Alexis Saelemaekers è uno di quelli che non si risparmia mai: dà sempre il 100% e i tifosi milanisti lo riconoscono. Questo gli procura sì tanti applausi, ma anche un abbassamento della lucidità sotto porta. Allegri, nelle ultime conferenze, lo ha richiamato sotto questo aspetto: deve sapersi gestire, in modo da avere le forze giuste per fare le cose giuste.

Lo sa

Un richiamo che il belga ha accolto con consapevolezza: "Per un giocatore di calcio non c'è cosa più bella di giocare tutte le partite. Il mister ha detto quella cosa perché io vivo tanto le partite, al 100%, do tutto e qualche volta mi faccio sovrastare dalle mie emozioni. È una cosa su cui devo lavorare e ne abbiamo già parlato con il mister, capisco cosa vuole dire quando dice questo".

Mercato

Un aiuto potrebbe pure arrivargli dal mercato con un esterno destro che non ne faccia sentire la mancanza: Athekame, infatti, si è dimostrato spesso non pronto per questi livelli. Ma, a gennaio, la società non ha intenzione di acquistare un esterno: "Deciderà la società, è il loro lavoro: io mi concentro sul calcio, provando ad aiutare la squadra in campo e a conquistare i tre punti in ogni partita. Quello che succede fuori non è il mio lavoro"