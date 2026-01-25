TMW Tra poco Roma-Milan, l'Olimpico riserva una bordata di fischi all'ex Saelemaekers

Tra poco scendono in campo la Roma e il Milan per la partita domenicale delle ore 20:45, uno dei piatti forti della 22^ giornata di Serie A.

Al momento della lettura delle formazioni, all'Olimpico, all'esterno belga Alexis Saelemaekers, titolare con il Milan e lo scorso anno in prestito alla Roma, è stata riservata una bordata assordante di fischi da parte dei sostenitori di casa. I tifosi giallorossi, nonostante l'ottimo rendimento del belga in maglia Roma lo scorso anno, non gli hanno perdonato l'addio, ma soprattutto la scena della partita d'andata in cui aveva esultato vistosamente a seguito del calcio di rigore fallito dal suo ex compagno di squadra Dybala, oltre agli attriti con Wesley.

A proposito di chi siede sugli spalti dell'Olimpico per Roma-Milan, è presente Ryan Friedkin, CEO della squadra giallorossa.

