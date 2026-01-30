Saelemaekers: "Allegri ti cambia la testa. Giocar bene o vincere? Ci si ricorda di vince"

Il Milan dello Scudetto, il Bologna della Champions, la Roma della grande rimonta e di nuovo il Milan in corsa per la seconda stella. C'è un denominatore comunque in tutte queste squadre, sta sulla fascia e si chiama Alexis Saelemaekers. Il pendolino belga dei rossoneri sta facendo le fortune di Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto trattenere a Milano in estate. "Lui insegna la cattiveria, quella agonistica, e a mantenere sempre alta la concentrazione" ha raccontato Saelemaekers al Corriere dello Sport.

E ancora sul tecnico livornese: "Fin dal primo giorno si lavora per vincere. Con lui si cresce dal punto di vista mentale perché ti porta a dare il 100 per cento in ogni istante. Chiede di giocare ogni palla perché da ogni palla può nascere qualcosa di importanti. Ripete spesso che il risultato può dipendere da un solo episodio... Allegri ti cambia la testa. Se preferisco giocare bene o vincere? Ci si ricorda solo di chi vince…".

Saelemaekers ha poi parlato anche di alcuni compagni di squadra come Modric e Rabiot: "Luka ha vinto tanto sia individualmente sia collettivamente. Ma mostra un’umiltà nel lavoro di tutti i giorni, ti conquista. Adri conosce tutto del calcio italiano e ha una personalità incredibile". E su Leao: "Come tutti, vive di alti e bassi. Ma non è uno che si risparmia. E poi ha qualità eccezionali".

Infine, il belga ha commentato anche la pioggia di fischi ricevuta nell'ultimo match disputato da avversario all'Olimpico e pareggiato 1-1 contro la Roma: "Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’Olimpico. Posso capire i tifosi, ma quando gioco per una squadra non mi risparmio mai, per questo non ho niente da rimproverarmi. Alla Roma ho dato tantissimo e ricevuto tantissimo, in estate abbiamo preso altre strade perché sono maturate alcune situazioni".