Dove andrà Salah? L'egiziano fa gola a tutti, ma la destinazione più probabile è l'Arabia Saudita

Il futuro di Mohamed Salah, dopo l'annuncio dell'addio al Liverpool a fine stagione, diventa improvvisamente uno dei temi più caldi del mercato estivo. Nonostante il rinnovo biennale firmato nell’aprile 2025, il deterioramento dei rapporti tra l’egiziano e la società era evidente già da tempo e più volte si è arrivati a un passo dalla rottura. L'ultima prima della partenza per la Coppa d'Africa, quando l'ex Roma e Fiorentina si sfogò contro Arne Slot e dichiarò di non avere rapporti con lui.

In campo, dopo i fasti del 2024/25, c'è stata una netta involuzione. Il suo ruolo è stato percepito come meno centrale rispetto agli anni d’oro dell'era Klopp, e le prestazioni non sempre convincenti hanno fatto emergere dubbi sul suo stato di indispensabilità. Così, mentre l'Inghilterra osservava, i rumors sul trasferimento in Saudi Pro League continuavano a crescere e già a gennaio si era parlato di un possibile trasferimento all'Al Ittihad, adesso alla ricerca di una figura di spicco dopo il passaggio di Benzema all'Al Hilal.

A 33 anni, Salah ha dunque deciso di chiudere il suo capitolo ad Anfield prima del previsto, alla ricerca di una nuova esperienza meno pressante ma economicamente vantaggiosa. Una proposta che potrebbe arrivargli anche da Real, Bayern Monaco, Barcellona o, perché no, da una big inglese o italiana. Ma quest'ultima pista è molto meno percorribile.