Salutato Messi, Mastantuono riabbraccia la Fiorentina: oggi prima sgambata al Viola Park
Tommaso Bonan
Ultimissime su Franco Mastantuono, reduce dalla fatiche con la propria nazionale. Il numero 30 della Fiorentina, infatti, dopo aver partecipato alla gara di addio di Leo Messi con l'Argentina, nelle ultime ora ha fatto ritorno a Firenze. Con la domanda che adesso sorge spontanea, soprattutto in casa viola: il giovane talento potrà scendere in campo dal primo minuto sabato a Marassi contro il Genoa? Domani, alle 14, arriveranno le prime indicazione da parte di mister Vanoli, atteso per la consueta conferenza stampa di vigilia.
Intanto, Mastantuono oggi pomeriggio ha ripreso confidenza con il Viola Park, seguendo però un programma calibrato: prima il lavoro con i compagni nella fase iniziale dell’allenamento - riporta firenzeviola.it -, poi gli esercizi di scarico per recuperare energie. Da domattina invece l’argentino potrà allenarsi a pieno regime.