Fiorentina, Pellegrino riempie di elogi Mastantuono: "Mi ha sorpreso questo di lui"

Al primo anno di Fiorentina, dopo il trasferimento dal Parma, Mateo Pellegrino si sta ancora ambientando e al tempo stesso intende prendersi carico del vuoto che ha lasciato Moise Kean in attacco. Nelle ultime 4 partite con la maglia viola ha segnato 3 gol (Torino, Venezia e Pisa in Coppa Italia) cominciando a prenderci gusto e riportando la Viola in alto in classifica. Intanto racconta come sia il suo rapporto con un altro nuovo arrivato, seppur in prestito, il connazionale Franco Mastantuono.

La dichiarazione su Mastantuono

"Per me è un piacere avere Franco come compagno di squadra", racconta a ESPN. "Mi ha sorpreso di lui la maturità che ha per la sua età giovane. È un ragazzo molto intelligente, che si diverte molto con il calcio, come me. Speriamo di poter creare una bella intesa per il bene della Fiorentina". Poi ha proseguito: "Credo che nelle prime partite lo abbiamo fatto e poco a poco va a consolidarsi ulteriormente".

Quel feeling

Quando era ancora al Platense, nel 2024, prima di volare in Italia e al Parma, Pellegrino ha avuto un bel rapporto con il suo allora allenatore Martin Palermo: "Ora è tornato nel club. Mi ha dato un sacco di consigli e, come ho detto a mio padre, mi ha aiutato tantissimo perché mi ha dato fiducia en quel momento per per acquisire esperienza in prima divisione. Il fatto di avere fiducia, di credere che ogni pallone potesse essere gol".