Dopo il saluto a Messi, Mastantuono è tornato a Firenze: contro il Genoa si candida a partire dal 1'

Franco Mastantuono è tornato a Firenze dopo la parentesi con la Nazionale argentina. L’esterno della Fiorentina ha vissuto settimane particolarmente intense in patria, ritrovando spazio nelle convocazioni di Scaloni e mettendo anche il primo gol con la maglia dell’Albiceleste. Il suo percorso internazionale si è chiuso con gli 11 minuti disputati contro il Benin, dopo i 34’ contro la Bolivia e i 45’, con rete, contro il Burkina Faso. Un’esperienza positiva che va ad aggiungersi al buon avvio di stagione vissuto dal giocatore dopo il trasferimento in viola.

Mastantuono è tornato a Firenze

Adesso l’attenzione si sposta nuovamente sul club. Mastantuono è rientrato a Firenze nelle scorse ore e già da stamattina sarà sottoposto alle valutazioni dello staff medico e tecnico per verificare le sue condizioni dopo quasi venti giorni trascorsi in Argentina. Gli impegni con la Nazionale non hanno comportato un minutaggio particolarmente elevato e questo alimenta la fiducia della Fiorentina in vista della ripresa del campionato. Il giocatore dovrebbe infatti tornare ad allenarsi con i compagni già oggi, per poi proseguire il lavoro in vista della ripresa del campionato.

Verso il Genoa

Tutto lascia presagire che a Marassi contro il Genoa nella gara di sabato Vanoli possa farlo partire titolare. Il tecnico viola, tuttavia, prenderà la decisione definitiva soltanto dopo aver verificato sul campo le condizioni dell’argentino. In caso di conferme negli allenamenti, Mastantuono potrebbe partire dall’inizio, con Gnonto pronto a rappresentare l’alternativa, anche se l’attaccante italiano ha lavorato con grande intensità durante la sosta e resta pienamente in corsa.