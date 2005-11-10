Como, Kean si è operato (a sorpresa): per lui ora oltre un mese di recupero
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
29.10.2026 19:15Serie A
Novità sulle condizioni del centravanti italiano: l'ex Fiorentina è stato operato alla tibia
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Sorprendente novità per Moise Kean, che è stato operato oggi a Barcellona per i problemi alla tibia che lo tormentavano da tempo. Questo il comunicato del club: "Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia.
Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro".
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