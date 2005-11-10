Stovini bacchetta Vanoli: "Siamo a novembre e la Fiorentina non ha ancora identità: è grave"

Per parlare della Fiorentina in vista della gara contro l'Atalanta, ai microfoni di Radio FirenzeViola, è intervenuto il difensore Lorenzo Stovini: "Il cambio di allenatore ha scombussolato tanto e ancora una quadra non è stata trovata, cosa molto grave perché siamo a novembre. Vedo troppe chiacchiere e polemiche, e questo non va bene. Andrebbero messi alcuni paletti e andrebbero capite meglio le cose".

Come giudica l'ultima sfida in casa dell'Inter?

"Contro l'Inter, al di là che siamo stati presi a pallonate, il gol del pareggio preso in quel modo non esiste. Questo è quello che l'allenatore deve analizzare. Una partita così va portata a casa. Non vedo ancora un'identità della squadra".

Sulle probabili scelte conservative di stasera?

"Devi provare a fare e vincere la partita contro un Atalanta che non sta benissimo. Vanoli per me non ha neanche in mente una squadra titolare. Ci sono i titolari e le riserve. Bisogna dare identità e provare a fare la partita. La classifica parla chiaro e questa squadra non è da quelle zone. Ora serve avere identità precisa sia a livello di formazione che di gioco, ripeto vedo troppe chiacchiere all'interno della squadra e della società. Si deve pedalare e tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica".