Il Frosinone non si ferma più: ciociari avanti 2-0 all'intervallo della sfida col Lecce
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Simone Bernabei
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Oggi alle 19:24Serie A
autore Simone Bernabei
29.10.2026 19:24Serie A
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Super Frosinone anche nel primo tempo della sfida contro il Lecce, posticipo della 9^ giornata di Serie A. La squadra di Alvini è avanti 2-0 su quella di Di Francesco, con reti al 25' di Matteo Cichella e nel recupero di Calò.
La sfida dopo un'iniziale fase di studio prende presto la direzione del Frosinone, più qualitativo nel far girare palle e nel creare occasioni. Al 25' ancora Ghedjemis si invola sulla destra e crossa basso per l'accorrente Cichella, bravo ad anticipare la difesa salentina e a segnare l'1-0. Nei minuti di recupero il Frosinone trova anche il raddoppio, col rigore trasformato da Giacomo Calò nel primo minuto di recupero.
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