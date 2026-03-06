Sarri e Lotito ai ferri corti. Ma stavolta non ci saranno dimissioni... né licenziamenti

Sarri e Lotito di nuovo ai ferri corti, secondo il Corriere della Sera. Nell'ultima, ormai famosa telefonata, Lotito si lamentava di come l’allenatore schiera Maldini («L’ho preso per fargli fare l’esterno e lui lo fa giocare punta») e per il fatto che avesse bloccato la cessione di Noslin e non apprezzasse altri giocatori come Dia. La chiacchierata, secondo Lotito, non è reale, anzi secondo lui "quelle parole sono state diffuse con la mia voce, è diverso".

Ma stavolta non ci saranno dimissioni... né licenziamenti

Come è ovvio, a Sarri quella telefonata ha dato fastidio, ne ha anche parlato con la squadra prima della sfida con l’Atalanta, poi chiarire pubblicamente la propria posizione: "L’allenatore sono io e dove far giocare i ragazzi lo decido io". Il rapporto però è teso, ma questa volta il tecnico non ha intenzione di dimettersi. Al massimo farà come Baroni, facendo un passo indietro di fronte a un’offerta di un altro club. Lotito, dal canto suo, non vuole licenziarlo, pagando uno stipendio a vuoto. In questo momento però il rapporto pare unito solo da un contratto, che scade nel 2028.